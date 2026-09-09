Wyoming reflexiona sobre los desastrosos resultados del informe PISA: "Habrá que implementar cambios en los sistemas educativos"

El presentador de El Intermedio hace hincapié en la importancia de la lectura "para entender el mundo, resolver problemas, empatizar con el de enfrente, formar un espíritu crítico y avanzar como sociedad".

Este martes se publicaba el Informe PISA y España suspendía en lectura, ciencias o matemáticas. Como indica el Gran Wyoming, estos desastrosos resultados "tienen a nuestro país en shock". "Según los datos, los adolescentes españoles, igual que los del resto del mundo, tienen dificultades para leer y comprender textos de unas 400 palabras", indica el presentador.

Wyoming expone que los resultados del informe "nos han puesto a todos en alerta porque la comprensión lectora es clave". La lectura es algo esencial "para entender el mundo, resolver problemas, empatizar con el de enfrente, formar un espíritu crítico y avanzar como sociedad".

"También quiero romper una lanza a favor de los jóvenes, porque ellos no tienen la culpa, son hijos de su tiempo", afirma el presentador, "algunos hemos tenido la suerte de no nacer con una cuenta de Instagram bajo el brazo".

El presentador indica que cada generación tiene sus circunstancias y, como indica, la actual supera a la suya en muchos aspectos: "Han crecido sabiendo lo que es la igualdad de género, el ecologismo o los derechos LGTBI".

"El informe solo analiza a los jóvenes, sería interesante ver los resultados si se hacen a otros sectores de la población", añade. Wyoming indica que "no solo los adolescentes están aborregados con las redes sociales y acostumbrados a recibir un impacto cada cinco segundos".

"Algunos de los que hoy se rasgan las vestiduras con los jóvenes, lo más largo que han leído en el último mes es un tuit sobre un pseudomedio", añade. El presentador indica que con las trolas que suelta, "podría considerarse literatura de ciencia ficción".

Wyoming considera que los resultados del informe son un problema de todos. "Habrá que implementar cambios en los sistemas educativos, pero también en las casas, donde los padres tendrán que ponerse manos a la obra para fomentar la lectura y dejar de lado las pantallas", reflexiona.

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