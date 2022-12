Hace unos meses, Andrea Ropero entrevistó a Román Reyes, un chico cuya madre se suicidó y que, desde entonces, ha luchado para que la salud mental forme parte de la agenda pública. Román recordaba que su progenitora "llevaba con depresión en un intervalo de 20 años" y aseguraba que "veías el peligro y lo triste es que mi madre me pidió ayuda y en varias ocasiones la llevé al hospital y simplemente le cambiaron la medicación".

Román repasó aquellos duros años en los que su madre se sentía culpable: "Me pidió perdón porque no se sentía buena madre", comentaba este joven que admitía que en esa época "vivía acojonado. Iba a trabajar y no sabía si al volver mi madre se iba a suicidar o me la iba a encontrar".

Un mes antes de ocurriera el trágico suceso, Román contaba que a su madre le dieron el alta: "La psiquiatra, que hizo lo que podía, me dijo 'me están echando la bronca porque lleva más de un mes'". En el vídeo sobre estas líneas, reflexionaba sobre cómo le afectó el suicidio de su madre que, aseguraba, "se podría haber evitado" y explicaba el nulo apoyo recibido por parte del sistema público. El 024 es el teléfono de prevención del suicidio.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.