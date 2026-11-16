La presidenta de la Comunidad de Madrid se refirió a Begoña Gómez diciendo que "ahora será candidata a rectora o a cualquier cosa, teniendo en cuenta que ella podrá dar clases de gestión de saunas con final feliz".

El pasado jueves, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, criticó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras su aparición en el mitin de campaña del PSOE. Ayuso sugirió irónicamente que Gómez podría ser candidata a rectora, aludiendo a su capacidad para dar clases de gestión de saunas con final feliz. El Gran Wyoming, al ver el vídeo, ironizó sobre el comentario y cuestionó la reacción del párroco del barrio de Gómez. Además, comparó a los populares con "adolescentes malotes" por el tono de sus discursos, que según él, se asemejan al de Vox.

El pasado jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Después de que apareciera en el mitin de arranque de campaña del PSOE, la popular se ha referido a Gómez diciendo que "ahora será candidata a rectora o a cualquier cosa, teniendo en cuenta que ella podrá dar clases de gestión de saunas con final feliz".

"Nivelazo, ¿eh?", ha ironizado Wyoming tras ver el vídeo. "Masajes con final feliz, ¿qué pensará el párroco de su barrio?", ha seguido. Y también ha hecho mención a los aplausos recibidos: "Encima sus compañeros le ríen las gracietas".

Ha comparado también a los populares con "adolescentes malotes". "Es verdad que les está cambiando la voz, ya hablan igual que Vox", ha bromeado en alusión al acercamiento de los discursos de ambas formaciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido