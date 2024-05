¿Cómo es el cambio de armario en un barrio rico y un barrio obrero? Thais Villas salía a la calle para preguntar a las vecinas de una y otra zona sobre esta cuestión, que no es un problema para una mujer de barrio obrero, pues aseguraba que todo el año lleva lo mismo y "siempre voy vestida fresca". Sobre el motivo de esto, no se andaba con rodeos: "Tengo menopausia".

En el barrio rico, una mujer explicaba que cuando hace el cambio de armario lo guarda todo "en la bodega debajo de mi piso" y que le ayuda "la que trabaja conmigo en la casa". "Vamos, que lo hace ella", le respondía Thais en el vídeo sobre estas líneas.

Respecto a si tienen vestidor, una chica de barrio rico aseguraba que está en la "habitación de los no niños", mientras que una mujer de barrio obrero afirmaba que "me gustaría" tenerlo, pero que "estoy esperando a que me toque la lotería".

Otra mujer apuntaba que en su casa "tengo un escondite secreto donde guardo las joyas buenas buenas". Sin embargo, cuando Thais cuestionaba a una de barrio obrero si tiene caja fuerte en casa, su respuesta era una carcajada y una contundente pregunta: "¿Para qué? No tengo nada de valor en casa".

Sobre la prenda más cara que tienen, también se apreciaban notables diferencias, pues mientras en el barrio obrero una chica de barrio obrero explicaba que tiene un abrigo de 70 euros, en el rico encontramos un vestido de 1.950 euros: "Eres mi ídola", le contestaba Thais a la dueña de tan exclusiva prenda.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.