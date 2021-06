El Gobierno sigue gestionando una crisis que nos ha llevado a tener las peores relaciones en décadas con Marruecos, mientras miles de migrantes siguen atrapados en Ceuta. Sánchez ha elevado el tono para condenar la actitud del país vecino en esta crisis, que la ha calificado de "inaceptable". Por su parte, desde Rabat reconocen que en fondo de esta crisis se encuentra la postura de nuestro país frente al Sahara.

En mitad de esta escalada de tensión, la Comisión Europea ha animado a los dos países a resolver las tensiones y retomar su "profunda relación". Ante esto, el Gran Wyoming tiene un mensaje para Bruselas: "Señores de Europa, mucho me temo que el conflicto entre España y Marruecos no es una fiesta de Moros y Cristianos, no podemos jugar a pelearnos y acabar abrazados".

