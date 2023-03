Fernando Tello es uno de los militares españoles destinados a la guerra de Irak. 20 años después del anuncio de Bush de la intervención, el exmilitar explica a Andrea Ropero cómo es el estrés postraumático que sufre desde que volvió de allí y por el que el Ejército le despidió. Recuerda que fue a un médico del Ejército: "Fue la primera vez que escuché la palabra estrés postraumático".

"No sabía lo que era, miré en Internet y dije 'esto no es para mí', pero sí lo fue", afirma Tello, que lamenta que, tras el diagnóstico, la solución desde el Ejército fue "palmada en la espalda y vete para casa que ya no sirves para esto",

"Me dijeron que era una enfermedad controlada, pero irreversible", explica Fernando Tello a Andrea Ropero, a la que asegura no haber recibido indemnización ni amparo del Ejército: "Nosotros no estábamos en una guerra, supuestamente con Federico Trillo no se disparó un tiro". Puedes ver su entrevista al completo en el vídeo principal de esta noticia.