Queda poco más de un mes para el enlace que unirá a José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Isma Juárez quiere ser uno más en el enlace por ello no pierde la oportunidad de pedirle al alcalde de la capital que le invite a la boda.

El reportero ha coincidido con Almeida en el Foro ANFAC, sobre movilidad y automoción, y ha querido conocer nuevos detalles sobre cómo celebrará el enlace. "¿Habrá petardos en su boda?", pregunta Juárez. Almeida contesta que no porque "tú no estás invitado, ¿cómo te voy a invitar si no me sé ni tu nombre?".

Juárez pregunta entonces si en la boda de un alcalde también entregan tarjetas con el número de cuenta. Almeida es tajante y responde que no. Algo que con lo que Isma está de acuerdo ya que le parece "muy feo". El reportero pregunta al alcalde si quiere que le regale alguna cosa. Almeida, irónico, le responde: "Regálame tu talento".