Isma Juárez pide a una madre que le explique en qué trabaja su hija: "¿Puede ser que me hayas dicho lo que te ha venido a la cabeza?"

Isma Juárez vuelve un año más al Mobile World Congress, en esta ocasión para averiguar si los padres de los que trabajan en las empresas tecnológicas más innovadoras saben realmente lo que hacen sus hijos.

Iván es ingeniero de software en una empresa que fabrica "parches inteligentes que analizan el sudor tanto de deportistas como trabajadores" para evitar golpes de calor. Su cargo en la empresa es Full Stack Developer, pero ¿lo sabrá su padre?

Isidro tiene claro que su hijo trabaja en un programa para atletas de alto rendimiento, pero afirma que su hijo no le ha dicho "nunca" su cargo. "Pero cómo que no te lo digo, si voy cada sáb... bueno, da igual", reacciona el ingeniero.

Carolina es la Head of CX, o Customer Experience, de una empresa que ha creado un teléfono "libre de adicciones y de distracciones" que bloquea pornografía, apuestas, juegos o redes sociales.

Su madre, sin embargo, explica que lleva "las cosas de la distribución y todo esto de la logística". "¿Es posible que hayas dicho todas las palabras que te han venido a la cabeza al azar?", le pregunta el reportero de El Intermedio. [00:03:35][5.5]

Jordi por su parte, se dedica a la ciberseguridad. Actualmente trabaja en un proyecto para hacer los dispositivos móviles más seguros. En su empresa es Chief Technology Officer, pero para su madre es el "CEO". "Me dice que él no mueve la pasta", le comenta Isma Juárez, que le pregunta si sabe lo que es un CTO: "Análisis de datos para evitar ataques informáticos, algo así", contesta la mujer, dejando alucinado a Isma.

Jordi le explica que su padre también es informático, pero en su caso tampoco sabría decir cuál es su cargo exacto.

