Ahora

Situación dramática

Mikel Ayesataran denuncia que estamos olvidando a Gaza: "Sigue bajo un bloqueo prácticamente total"

El corresponsal señala que los pasos están cerrados y esto ha provocado que no pueda entrar ayuda humanitaria ni mercancía, lo que ha llevado a que los mercados estén desabastecidos y los precios disparados.

El corresponsal señala que los pasos están cerrados y esto ha provocado que no pueda entrar ayuda humanitaria ni mercancía, lo que ha llevado a que los mercados estén desabastecidos y los precios disparados.

Aunque la actualidad en los últimos días se sitúa en Irán, Gaza sigue sufriendo el bloqueo de Israel y, como denuncia Mikel Ayestaran, "nos hemos olvidado totalmente de ella". "Es como que ya no existe", añade.

El corresponsal indica que Donald Trump "ni está ni se le espera". En la ciudad los pasos están cerrados. "Los cruces para la entrada de ayuda humanitaria, de cualquier mercancía, están prácticamente sellados por Israel por motivos de seguridad", señala Mikel.

Los mercados de la ciudad "están desabastecidos" y, además, los precios "se han disparado". "La situación es realmente dramática", se lamenta el periodista. Ayestaran señala que han parado los bombardeos a gran escala, aunque sigue habiendo bombardeos "de forma mucho más aislada".

Para él, lo más importante es recordar que Gaza "sigue bajo un bloqueo prácticamente total". "Desde el inicio de esta guerra lanzada por Netanyahu y Trump conta Irán, ese bloqueo ha pasado de ser parcial y podemos decir que los pasos están cerrados", indica. "Y no se está cumpliendo a ese acuerdo al que se llegó y no está entrando ayuda humanitaria", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. España enviará la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para ayudar en labores de escolta, protección y adiestramiento
  2. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán afirma que ha atacado un petrolero de EEUU en el Golfo e Israel bombardea Beirut y Teherán
  3. El ex líder de Vox en Murcia insiste en que llevará al partido ante la Justicia por falsedad documental: "Mi firma es personal"
  4. Hallan el cuerpo sin vida de la joven que seguía desaparecida tras colapsar la pasarela de El Bocal (Santander)
  5. Rita Maestre denuncia acoso tras filtrarse su dirección en anuncios que ofrecen sexo: "Aparecen hombres llamando a mi puerta"
  6. Demandan a Google por causar el suicido de un hombre de 36 años tras iniciar un romance con su IA