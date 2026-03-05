Mikel Ayesataran denuncia que estamos olvidando a Gaza: "Sigue bajo un bloqueo prácticamente total"

El corresponsal señala que los pasos están cerrados y esto ha provocado que no pueda entrar ayuda humanitaria ni mercancía, lo que ha llevado a que los mercados estén desabastecidos y los precios disparados.

Aunque la actualidad en los últimos días se sitúa en Irán, Gaza sigue sufriendo el bloqueo de Israel y, como denuncia Mikel Ayestaran, "nos hemos olvidado totalmente de ella". "Es como que ya no existe", añade.

El corresponsal indica que Donald Trump "ni está ni se le espera". En la ciudad los pasos están cerrados. "Los cruces para la entrada de ayuda humanitaria, de cualquier mercancía, están prácticamente sellados por Israel por motivos de seguridad", señala Mikel.

Los mercados de la ciudad "están desabastecidos" y, además, los precios "se han disparado". "La situación es realmente dramática", se lamenta el periodista. Ayestaran señala que han parado los bombardeos a gran escala, aunque sigue habiendo bombardeos "de forma mucho más aislada".

Para él, lo más importante es recordar que Gaza "sigue bajo un bloqueo prácticamente total". "Desde el inicio de esta guerra lanzada por Netanyahu y Trump conta Irán, ese bloqueo ha pasado de ser parcial y podemos decir que los pasos están cerrados", indica. "Y no se está cumpliendo a ese acuerdo al que se llegó y no está entrando ayuda humanitaria", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.