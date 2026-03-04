Wyoming, tajante, sobre el conflicto en Oriente Próximo: "No te puedes meter en una guerra sin pagar un precio"

El presentador fue uno de los rostros visibles de las protestas contra la guerra de Irak en 2003. En esas manifestaciones, además, se popularizó un eslogan, 'No a la guerra', que vuelve a ser actualidad debido al conflicto en Oriente Próximo.

El eslogan utilizado durante las manifestaciones contra la guerra de Irak en 2003, 'No a la guerra', ha vuelto ante el conflicto que está sucediendo en Oriente Próximo. Una de las caras visibles de esta protesta hace 23 años fue el Gran Wyoming, que conecta con Más Vale Tarde para hablar sobre el conflicto actual.

El presentador de El Intermedio señala que el 'No a la guerra' no es un eslogan de hace 20 años, sino que es un mensaje "que debería estar presente en todas las mentes durante toda la historia de la humanidad". Wyoming considera que la guerra "es el mayor fracaso de un gobierno y cualquier gobierno que lleva un pueblo a la guerra debe irse de inmediato".

Cristina Pardo indica que los partidos a la izquierda del PSOE han pedido que España se vaya de la OTAN. El presentador indica que esta institución "es una estafa permanente y recurrente". "Aquí hubo un referéndum donde finalmente entramos en la OTAN", explica. Wyoming cuenta que Felipe González, presidente en ese momento, "hizo una trampa muy curiosa porque justo en la jornada de reflexión apareció en la TV diciendo que le parecía muy bien el no, pero si salía no se marchaba".

En las papeletas de ese referéndum, además, "quedaba meridianamente claro que era el sí a la OTAN a cambio de las bases americanas". "Al final, salió el sí y las bases se quedaron", recuerda, "esas bases, legalmente, no deberían estar en este país, y aprovecho para decir que en ningún". Wyoming considera que son "una cosa ridícula". "Cualquier país que tenga bases militares de otro es un país que está ocupado", añade.

Wyoming señala estar muy orgulloso de haber participado en las protestas contra la guerra de Irak. El presentador recuerda que, en ese momento, el 80% de los españoles rechazaba esa guerra. "Fue una de las guerras más cobardes de la historia, por lo menos entonces se tenían que inventar una coartada", indica.

"Lo grande de todo esto es lo de siempre: esto era para reinstaurar la democracia", expone. "Irak tenía el petróleo de mayor calidad del planeta, que casualidad", añade, "lo que pasa es que somos todos un poco gilipollas y no nos enteramos de qué va este tema".

El presentador expone que la familia Bush "se dedica fundamentalmente al petróleo". "Y esta bromita de que le diera un sobito así en la espalda a Aznar como si fuera un caniche pilonero nos costó a nosotros el 11M que no tiene ni puta gracia", señala, tajante. "Tú no te puedes meter en una guerra sin pagar un precio, formas parte del enemigo de alguien y ese enemigo lo decides tú", concluye.

