Andrea Ropero se ha trasladado hasta Sevilla para conocer de primera mano el estado de la sanidad andaluza. La reportera ha podido charlar con Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz. Como indica Ojeda, Andalucía es la comunidad autónoma con el menor presupuesto sanitario por habitante.

"Esto se acaba traduciendo, como estamos viendo, en listas de espera, en médicos que salen del sistema sanitario público por que sus condiciones de trabajo son muy malas, en definitiva, consecuencias todas derivadas de una falta de presupuesto sanitario". El médico es claro: "Tenemos una situación en atención primaria que es crítica, prácticamente no hay ningún centro de salud en estos momentos en Andalucía que no tenga un déficit de médicos, y tenemos una sobrecarga brutal asistencial en los hospitales".

Y todo ello tiene consecuencias en los pacientes. Como explica, "es imposible dar una asistencia de calidad en estas condiciones". Y añade: "Hay retrasos a la hora de poder consultar con un especialista y las consecuencias de esto pueden ser muy graves". Una de las medidas de la Junta de Andalucía es derivar 734 millones de euros a la sanidad privada para enviar a pacientes de la pública y reducir las listas de espera.

Para Ojeda, "puede ser aceptable y nosotros no tenemos contra ellos", pero añade, "no tiene sentido que estemos derivando miles de euros en conciertos con la privada cuando estamos cerrando quirófanos desde el verano". "Hay centros donde se ha cortado al 100% la actividad de tarde, ¿esto como puede casar con que estemos destinando 734 millones a conciertos con la privada? No tiene ningún sentido", concluye el sanitario.