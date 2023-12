Andrea Ropero visita El Intermedio para hablar sobre la situación de la sanidad pública en España. La situación es muy grave en Madrid, Cataluña y Andalucía. Hasta ahí se ha desplazado la reportera, donde los últimos meses han tenido lugar importantes manifestaciones ya que la atención sanitaria está en una situación muy delicada.

La Junta de Andalucía, para tratar de resolver la situación, ha optado por renovar los 7.000 interinos habituales contratados durante la pandemia pero también ha optado por medidas más polémicas como, por ejemplo, concertar muchos servicios con la Sanidad privada.

Una mujer con la que habla a las puertas del Hospital Virgen de la Macarena, en Sevilla, le cuenta a Ropero que está en el hospital por que ingresó hace unos días para una operación por la cual llevaba esperando tres años. Macarena, otra paciente, le cuenta a la reportera que en su ciudad, Carmona, no hay pediatras y que les visita una persona de urgencias. "Cuando te pasa algún problema, ¿dónde acudes? ¿quién te puede ayudar?", se lamenta.

Juana explica a Andrea que su marido está en oncología con un tratamiento experimental, aunque ellos vienen de Cádiz ya que allí la lista de espera es "exageradamente larga". "Mi marido tiene un cáncer ya en lo último y el TAC tardaron dos meses en hacérselo", cuenta. Y añade: "Los mismos médicos me dijeron que si se podía ir a hacérselo en una clínica privada". "El médico, impotente, con las lágrimas saltadas y diciéndome que no hay otra y que no puede hacer otra cosa" afirma Juana. Y es tajante: "Es una pena, porque estamos hablando de vidas humanas".