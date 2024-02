'Carles Puigdemont', interpretado por Raúl Pérez, se presenta en El Intermedio como el "president en el exilio" y exige a España que ceda a Cataluña los Lagos de Covadonga porque necesitan agua. "Ahora que Sánchez le necesita para gobernar, le hace usted más pedidos que a Amazon", observa El Gran Wyoming.

El 'líder de Junts', acompañado de su propio atril, reclama también que les entreguen el Bribón a cambio de votar la ley de amnistía. "Seguro que a Juan Carlos no le importa, es el más interesado en una ley que le permita volver a España", apunta.

"Le tendrá mucha rabia al Estado centralista, pero luego va y vota lo que menos le conviene, eso lo hace muy parecido a los madrileños", expresa el presentador, ante lo que el 'catalán' reacciona: "No me insulte, yo no he votado en contra de mis intereses, solo estoy siendo fiel a mi filosofía independentista, salvar mi culo independientemente de lo que pase en Cataluña o en España".

Además, exige una nueva frontera que defina bien los dos territorios. Así que reclama trasladar la cordillera del Himalaya "desde Vinaròs a Baqueira" y colocar, en lo alto, una estatua suya con una inscripción que ponga "siete escaños en el Tíbet".

Sin embargo, sus demandas no se quedan ahí y se dirige también a la dirección del programa para exigir un cambio de presentador para continuar con la entrevista. "O se cumplen todas mis demandas o les haré lo que al PSOE, no dejaré que saquen su programa adelante", advierte.

"No pienso aceptar ninguna de sus enmiendas", responde tajante Wyoming. Algo que enfada a 'Puigdemont', quien abandona el plató, aunque el presentador asegura que "no hay que tomárselo en serio, al fin y al cabo es de Junts, por mucho que diga que se planta, seguro que en cinco minutos está aquí otra vez pidiendo cosas".