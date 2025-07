Una mujer de barrio rico, de los estudios de sus hijos: "Estudiaron fuera, montaron su empresa y eso que había crisis"

En 2015, Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para hablar con sus abuelos sobre cómo ayudaban en sus familias. Una mujer de barrio rico afirmó que nunca había ayudado económicamente a sus hijos: "Trabajan los cuatro y a veces vienen a comer a casa, pero por venir, no porque lo necesiten". Otra mujer de ese mismo barrio explico que tampoco había ayudado económicamente a sus hijos sino que "supervisaba a la chica que cuidaba" a sus nietos.

"Mis hijos estudiaron fuera y han venido con mucha experiencia y han podido montar su propia empresa, y eso, que era un momento de crisis", aseguró la mujer, que destacó que "el que quiere salir adelante sale, con crisis o sin crisis".

Por su parte, una mujer de barrio obrero explicó que ayudaba a su nuera: "Se quedó viuda joven y nos quedamos con el hijo con 9 meses, ahora tiene 10 años y está con nosotros gracias a la pension de mi marido". Y es que la mujer confesó que con dicha pensión, de 1.000 euros, salían adelante cuatro personas en su piso "haciendo muchos números".

"Voy a los chinos a comprarme la ropa, como no se rompe, se lava y se pone", desvelaba la mujer, que también confesó cómo desde que vivía esta situación no ha viajado: "Los viajes están perdidos, antes si antes salía, pero ahora ya no salimos". La mujer confesó a Thais Villas que llevaban todo el año paseando por el Retiro.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.