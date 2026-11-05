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Los docentes, en huelga

Expulsan a varios profesores de la Asamblea de Madrid tras abuchear a Ayuso en medio de las protestas por la educación

La otra cara Mientras los docentes se manifiestan tanto dentro como frente a la sede de la Consejería de Educación, la presidenta ha vuelto a cargar contra las protestas, que dice que están dirigidas por "activistas de ultraizquierda".

Expulsan a varios profesoras de la Asamblea de Madrid
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La protesta de profesores en la Comunidad de Madrid ha llegado a la Asamblea. Varios docentes han sido expulsados del pleno después de abuchear al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y, en especial, a Mercedes Zarzalejo, consejera de educación del Ejecutivo de la 'popular'.

Ha sido después de días y días de acusaciones de la propia consejera, que ha expresado que los docentes están llevando a cabo actos vandálicos y les ha acusado de actuar de manera mafiosa. Ante esto, los profesores han entrado en la Asamblea para hacer visible su protesta.

Tras abuchear a la presidenta madrileña y a su consejera, se les ha expulsado del hemiciclo y se han quedado fuera para continuar con su protesta.

Desde su escaño, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a cargar contra los profesores y unas protestas que dice están dirigidas por "activistas de ultraizquierda": "Las huelgas que no hemos tenido en educación en todos estos años ahora llegan todas seguidas. Ustedes hablando de chiringuitos cuando la única que ha estudiado en una universidad pública soy yo".

Todo, en un día en el que decenas de docentes se han manifestado frente a la sede de la Consejería de Educación de la región en unas protestas que se han saldado con un detenido ante los gritos de '¡Vergüenza!' de los allí presentes.

"Ha sido una detención injusta y proporcionada", cuenta Ana, compañera del docente arrestado. "De repente, un policía municipal le ha empujado de forma violenta para que se quitara de la calle. Hemos bajado, se ha acercado uno de la secreta y hemos visto cómo bajaba un grupo hacia él para detenerle", ha explicado.

Los agentes le han arrastrado unos 30 metros por el suelo, en una detención que Ana insiste en calificar de "desproporcionada": "No entendemos el motivo de esta actuación policial en nuestra contra".

La protesta se ha trasladado a la calle Leganitos después de la detención y, en esta ocasión, ha estado secundada también por docentes universitarios, que se han unido a los profesores y a las profesoras de primaria y secundaria, en huelga desde el 14 de octubre.

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