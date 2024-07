El nuevo circuito de Madrid, que acogerá el Gran Premio de España del Mundial de Fórmula 1 a partir de 2026, fue presentado de manera espectacular en el recinto de Ifema. "¡Madrileños, dadme más gasolina que voy a quemar la carretera a base de trompos!", gritaba una eufórica 'Isabel Díaz Ayuso', interpretada por la actriz Cristina Gallego, mientras conducía un monoplaza por el próximo circuito madrileño.

'"Se trata del mejor circuito del mundo", afirmó. "Tiene todo lo que me gusta: velocidad, competición y muchos coches juntos, como si fuera un atasco en la M-30", añadió, dejando claro que el diseño del circuito cumple con sus expectativas.

En un tono más provocador, lanzó un mensaje a Cataluña: "¡Rabiad catalanes, os quedasteis con el Mobile World Congress, pero yo me quedaré con la F1!". La 'Ayuso de El Intermedio ', siempre polémica, no perdió la oportunidad de referirse al expresidente catalán Carles Puigdemont. "A ver qué cara se le queda a Puigdemont", comentó. Además se atrevió a decir que el expresidente no pisará nunca el circuito porque será "el más español".

Sin duda, la F1 madrileña promete ser el gran evento de la capital en 2026, con 'Ayuso' adelantando que en lugar de boxes habrá bares donde los pilotos podrán "parar a tomarse una cañita". "Sí, claro, y el 'safety car' lo conducirá Esperanza Aguirre", bromeó Mateo, a lo que Ayuso respondió rápidamente que no lo había pensado, pero se apresuró a llamar a Aguirre para hacerle la propuesta.

