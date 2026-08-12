Una vecina de Talayuela, a favor de la prioridad nacional de PP y Vox: "Primero los de casa y si sobra a los extranjeros"

El acuerdo de PP y Vox en Extremadura provocaba que su suprimieran las clases de árabe en este pueblo de Cáceres. Andrea Ropero se desplazaba para conocer el sentir de sus vecinos tras esta decisión.

Andrea Ropero se trasladaba hasta Talayuela, en Cáceres, un municipio con una gran presencia de inmigración marroquí. En este lugar, el acuerdo de Gobierno del Partido Popular con Vox tuvo un impacto directo, debido a la supresión de las clases de árabe que se llevaban a cabo en dos centros educativos del municipio.

Javier, un vecino de Talayuela, consideraba que el eliminar estas clases suponía "quitar derechos que tienen las personas, eso no está bien". El vecino exponía, además, que el PP se estaba sumando "a las muchas tonterías que tiene Vox". "No lo entiendo", afirmaba. Javier señalaba, también, que los inmigrantes estaban dando riqueza al país.

Conchi, otra vecina, se mostraba a favor de la suspensión de esas clases. "Aquí estamos en España, no estamos en Marruecos", afirmaba. Ropero señalaba que esas clases tenían un coste cero para las arcas públicas ya que las pagaba Marruecos. "Si las paga Marruecos eso ya les den aparte del colegio", respondía entonces.

"Son extraescolares", aclaraba la reportera, "¿así también le parece mal?". "Sí, porque lo dan en el colegio y son profesores del colegio", respondía Conchi. "Me parece mal porque estamos en España", repetía, "y ellos se tienen que adaptar a lo que hay en España".

Sobre su convivencia con la población marroquí del municipio, Conchi indicaba que era buena ya que cuenta con amigos "de muchos años". "No tengo nada en contra de ellos, tengo en contra de se hacen cosas que no se deben de hacer", explicaba, "ayudas, muchas, primero los de casa y, después, si sobra, a los extranjeros". Ropero quería saber qué le habían quitado a ella. "Nada, pero darme tampoco", concluía.

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