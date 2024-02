Thais Villas vuelve al Congreso de los Diputados en plenas protestas de los agricultores para conocer si los políticos españoles tienen contacto con el mundo rural. Allí ha podido hablar con el socialista Herminio Sancho, que le comenta que "soy agricultor y ganadero".

Por otro lado, Elías Bendodo, del PP, explica en el vídeo sobre estas líneas que, en su caso, nació en una ciudad, Málaga, si bien "veraneábamos en Torremolinos". "Mis primeros baños en el mar fueron allí", explica el vicesecretario de Coordinación del PP", que asegura que "todos los problemas se resuelven con el agua salada: el agua del mar, el sudor y las lágrimas". "Está más poético de lo que yo me pensaba", le responde la reportera de El Intermedio.

Mónica García, por su parte, afirma que ha llegado a ser "madrina de honor en Cercedilla", si bien en ese pueblo no ha participado en cuestiones como la matanza, desplumar una gallina o vendimiar: "He cogido setas", apunta la ministra de Sanidad. "¿Alucinógenas?" le pregunta Thais, a lo que García contesta que "no, soy anestesista y tengo mis propias...".