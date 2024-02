Thais Villas se acerca hasta las puertas del Congreso de los Diputados para averiguar cuál es la relación de nuestros diputados con la vida rural. Mónica García le cuenta que su familia veraneaba en Cercedilla, un pueblo de la sierra de Madrid, mientras que Herminio Sancho, diputado del PSOE, afirma que es muy de pueblo, además de agricultor y ganadero.

La periodista les pregunta si les han llevado al huerto alguna vez y la ministra de Sanidad comenta que ha sido más "de huerto capitalino", aunque Sancho reconocía que al huerto ha ido "voluntario", pero "no excesivas" veces.

"Me han dado alguna calabaza, pero no perdía la ilusión", comenta, pues expone que "eso también te da alguna posibilidad más porque si a la primera o segunda calabaza te vas a la barra a beber y no preguntas, seguramente ni huerto ni nada ese día".