"Los mayores expertos en economía no están en el Foro de Davos ni en la Cumbre del G20 sino en el Banco de España", destaca Isma Juárez, que se ha trasladado hasta allí para hablar con los españoles que invierten. Por ejemplo, allí se encuentra a José Luis, quien ha invertido en letras del tesoro más de 20.000 euros. Una cantidad que deja alucinado al reportero, que confiesa que él no tiene ese dinero para invertir. José Luis le anima y recuerda que él a su edad tampoco tenía tanto: "Luego, poco a poco vienen los trienios". "No sabe dónde ha quedado eso, la antigüedad son los padres ahora", bromea Isma Juárez, que pregunta al hombre cómo ha conseguido ahorrar tanto.

Unos consejos que también pide a Isidoro y Carmen, otros ciudadanos que se encuentra en el Banco de España. Isidoro también sorprende a Isma Juárez al desvelar que ya tiene pagada su casa tras 20 años y ahora está pagando otro piso para sus hijos. "Para mí es ciencia ficción", afirma Isma Juárez al saber lo 'poco' que ha tardado en pagar su piso. Además Juárez también pide ambos que den consejos para ahorrar.

Mientras que Carmen afirma que lo mejor es andar más, Isidoro desvela "lo que tu banco no quiere que sepas": Yo antes en el bar dejaba propina y ahora va a mis bolsillos, así se hace un capital, poco a poco". Por su parte, José Luis explica los tres errores que se cometen al ahorrar y destaca la importancia de "querer a tu mujer": "Si empiezan los divorcios todo son gastos". Puedes ver el divertido reportaje al completo en el vídeo principal.