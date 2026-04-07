"Pensaba que tenía mejor cultura general": un joven 'sufre' en el test de actualidad de Isma Juárez

Isma Juárez vuelve a poner a prueba los conocimientos de los jóvenes españoles: ¿Qué saben de la guerra en Irán? ¿Y de las elecciones en Andalucía? ¿Y de la misión Artemis II? Sus respuestas, algunas sorprendentes, en este vídeo.

Isma Juárez continúa preguntando a los jóvenes '¿Quién es Felipe González?' en su concurso donde pone a prueba los conocimientos de actualidad que tienen los adolescentes.

Los primeros concursantes creen que el expresidente del Gobierno era un "rey o algo de España", pero aciertan a la hora de situar las elecciones en Andalucía el 17 de mayo.

Sin embargo, cuando Isma les pregunta qué conflicto internacional copa ahora la actualidad, uno de los chicos gana a su amigo al elegir Irán por delante de Irak. "Me saca años de experiencia de la vida", reconoce el chico, que tras ganar el premio se lo dedica a su madre, aunque admite que "pensaba que tenía mejor cultura general".

La segunda pareja de concursantes afirma que Felipe González era un deportista. Tampoco son capaces de colocar a Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente del Gobierno. Sin embargo, el joven sí acierta al decir el nombre de la misión que ha orbitado sobre la Luna.

En la última ronda de preguntas, una chica considera que el enclave estratégico que lleva bloqueado varias semanas es "el metro". Su amiga, sin embargo, habla de un "estrecho", aunque no termina de saber que es el de Ormuz. No obstante, las dos aciertan al decir que Cuba es la isla que está sufriendo constantes apagones.

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