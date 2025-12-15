Pedro Mansilla analiza el look de Sánchez en Extremadura: "Me recuerda a Felipe González cuando se iba al pueblo a conseguir votos"

Pedro Mansilla regresa a El Intermedio para analizar la moda en política. El crítico de moda pone bajo la lupa los estilismos de los principales líderes durante la campaña electoral en Extremadura y explica qué mensaje intentan transmitir con su vestimenta.

Pedro Mansilla vuelve una noche más a El Intermedio para 'hacer' uno de sus ya habituales trajes. En esta ocasión, el crítico de moda analiza los looks de varios políticos durante la campaña electoral en Extremadura.

El experto comienza con Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara, conocido como Gallardo, y señala que parece que ambos se pusieron de acuerdo, ya que "además de sus jeens y su cinturón negro a la par, llevaban dos camisas haciendo juego". Aun así, Mansilla se detiene especialmente en la cazadora del presidente del Gobierno: "Me recuerda al Partido Socialista de Felipe González cuando se iba al pueblo a conseguir votos".

Por otro lado, el crítico también analiza los estilismos de Alberto Núñez Feijóo y de María Guardiola. "Me parece que los dos llevan pantalones vaqueros. A Guardiola no le sientan demasiado bien, pero ella insiste en ponérselo", critica Mansilla.

"Es muy curioso que los cuatro han coincidido en ponerse unos pantalones vaqueros", observa el colaborador. Y añade que esta elección responde a la intención de parecer más jóvenes para captar "la mirada de los jóvenes, que al parecer es el voto más deseado en Extremadura".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí