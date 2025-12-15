Refaat Alathamna, médico, denuncia que, a pesar del acuerdo de paz, "todavía muere gente en Gaza": "En vez de 100 matan a 10"

Andrea Ropero entrevista a Refaat Alathamna, un médico gazatí que se ha refugiado en España, y que en este vídeo explica cómo dos meses después del acuerdo de paz, la situación crítica de los gazatíes apenas ha cambiado.

Cuando se cumplen dos meses del acuerdo de paz en Gaza, Andrea Ropero tiene la oportunidad de hablar con el médico Refaat Alathamna, que tras contarnos en otras ocasiones lo que ocurría en la Franja en primera persona, ahora se encuentra refugiado en España junto a su familia.

En el vídeo sobre estas líneas, explica que su salida de Gaza fue muy triste, a pesar de que ha nacido su hijo, pues allí ha dejado a su padre y sus hermanos, así como a su madre, que ha sufrido un derrame cerebral por falta de medicación: "Es otra víctima del bloqueo de Israel", afirma.

Allí, señala, "cada día era como un año" ante las dificultades para encontrar alimento o energía. Han sufrido hambrunas, así como desplazamientos masivos forzados por el ejército israelí que "te da una o dos horas para salir".

En lo que respecta a sus hijos, Refaat afirma haberse sentido "impotente" a la hora de evitar que sintieran el terror de los bombardeos: "Era obligatorio para ellos escuchar las bombas por la mañana, mientras duermen, muchas noches han saltado", señala.

El doctor también es muy escéptico respecto al acuerdo de paz, pues para ellos "Israel y Estados Unidos es el mismo estado que trata de hacer su negocio y ocupar Gaza sin importarles la gente que hay ahí".

En este sentido, recuerda que todavía hay gente muriendo en Gaza: "Ahora en vez de 100 están matando a 10", afirma Refaat que explica que actualmente se mantiene el bloqueo y la ocupación israelí en Gaza, donde los gazatíes no pueden salir y se encuentran bloqueados "en las peores condiciones del mundo".

Actualmente, apunta que está llegando "el 5% de ayuda que necesita la gente" en un lugar donde todo está destruido y en el que la población se encuentra en una situación donde "si les sirven ayuda comen y si no, nada".

El doctor señala que la parte que más ha sufrido durante la guerra ha sido la médica, donde los profesionales han tenido que afrontar oleadas de heridos, donde los niños que venían amputados o que habían perdido a sus dos padres ha sido lo peor que han vivido: "Han sido miles de casos los que han venido así", asegura.

Sus amigos médicos, comenta, le cuentan que la situación "no ha cambiado", pues Israel ha destruido el 80% del sistema sanitario gazatí y los enfermos se concentran en un hospital que no está preparado para recibir ese volumen de personas.

En su caso, intenta recuperarse de todo lo que ha tenido que vivir, con la muerte de su compañero y mejor amigo, o de varios familiares: "Cuando pierdes a un ser querido, te duele, pero cuando pierdes a 20 o 30 con un país destruido, es un conjunto de dolores".

