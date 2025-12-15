Cristina Gallego analiza el "lenguaje no verbal" de la 'cobra' de Rufián a Pradas: "En la comisión no declararás, pero a mi..."

Cristina Gallego analiza el momento del saludo entre Gabriel Rufián y Salomé Pradas en el que el portavoz de ERC evitaba dar dos besos a la exconsellera en lo que, según ella, ha sido "una pedazo de cobra que más bien parecía una anaconda".

En la comisión de la DANA

Salomé Pradas comparecía hoy en la comisión de la DANA en el Congreso, donde además de pedir una vez más perdón a las víctimas, ha mantenido un duro encontronazo con Gabriel Rufián.

Antes de eso, Pradas y Rufián dejaban una curiosa imagen en el momento de saludarse, pues tras estrecharse la mano, Pradas intentaba darle dos besos, recibiendo la 'cobra' del portavoz de ERC.

Cristina Gallego analiza este momento en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que el lenguaje no verbal de Rufián parece decir "¡Uoh! ¡¿Dónde vas, vaquera?! Que en la comisión no declararás, pero a mi parece que te vas a declarar en cualquier momento".

Esto, para Wyoming, podría suponer un antes y un después en el mundo de la música, pues obligaría a Chayanne a cambiar "acércate un poquito, Salomé" por "aléjate un poquito, Salomé".

