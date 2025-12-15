Wyoming pide a Sánchez no usar "me renta" en sus discursos y menos con "más de 50 años": "Quiere parecer un presi molón"

Pedro Sánchez asegura que su Gobierno aguantará en la Moncloa hasta 2027. Sus palabras no han pasado desapercibidas en El Intermedio, donde Wyoming ironiza sobre el lenguaje utilizado por el presidente para defender su gestión.

Pedro Sánchez se muestra convencido de que su Gobierno podrá resistir en la Moncloa hasta 2027. Así lo ha expresado durante una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha hecho balance del último año de legislatura.

"Este Gobierno le sienta bien a España. A los españoles y españoles les renta este Gobierno, les renta. Sin duda queda mucho para hacer, pero tenemos recursos, tenemos ideas, tenemos ganas para enfrentarlo y tenemos un muy buen equipo al frente del Consejo de Ministros y Ministras. Y sobre todo, tenemos dos años más por delante para hacerlo realidad", ha dicho el presidente.

Tras escuchar estas declaraciones, El Gran Wyoming no ha tardado en reaccionar desde El Intermedio y ha pedido a Pedro Sánchez que no perjudique más su imagen. "No me refiero a lo de convocar elecciones, sino a lo de usar 'me renta' con más de 50 años", critica el presentador.

"De los creadores de 'resiliencia', 'el Gobierno más feminista' o ' yo es que no hablo con la gente con la que viajo en el Peugeot porque me mareo' llega ' me renta'. Las dos palabras con las que Sánchez quiere parecer un presi molón capaz de conectar con los jóvenes", ironiza Wyoming.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí