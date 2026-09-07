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Entrevista

Pedro Sánchez estará en El Intermedio el próximo lunes, 14 de septiembre

El presidente del Gobierno será entrevistado la próxima semana en el programa de actualidad y temas sociales de laSexta en plena crisis migratoria en Ceuta.

El presidente del Gobierno será entrevistado la próxima semana en el programa de actualidad y temas sociales de laSexta en plena crisis migratoria en Ceuta.

El Intermedio ha dado el pistoletazo de salida este lunes a su nueva temporada y lo ha hecho con un importante anuncio de Sandra Sabatés: el próximo lunes, 14 de septiembre, Pedro Sánchez será entrevistado en el programa. Y lo hace con numerosos frentes abiertos, en plena crisis migratoria en Ceuta.

El Gran Wyoming y Sabatés siguen al frente del espacio de actualidad política y temas sociales de laSexta. Además, cuentan con su equipo habitual: Thais Villas, Andrea Ropero, Isma Juárez, Cristina Gallego y Dani Mateo.

A ellos, se unen otros colaboradores como Guillermo Fesser, Mikel Herrán, Inés Rodríguez, Raúl Pérez o Joaquín Reyes. Además, esta temporada el programa tiene un nuevo colaborador: Rodrigo Cuevas. El artista dará una mirada transgresora del mundo rural.

Además, también estrena nuevas secciones: 'Show me the podcats', de Dani Mateo, donde entrevistará a referentes de la vida política, y 'La Comunidad', una sitcom protagonizada por Cristina Gallego.

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