El Intermedio vuelve este lunes con nuevas secciones y nuevos colaboradores

El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas, Andrea Ropero, Cristina Gallego e Isma Juárez vuelven a su cita con los espectadores de laSexta, de lunes a jueves a las 21:30h.

El próximo lunes, 7 de septiembre, a las 21:30 horas, regresa El Intermedio a su cita diaria en las noches de laSexta con el Gran Wyoming y todo su equipo de colaboradores. El programa que se ha consolidado como un referente informativo gracias a su mirada crítica y en un ejemplo de credibilidad con el humor como seña de identidad propia regresa con nuevas secciones y nuevos colaboradores.

El espacio presentado por Wyoming vuelve tras situarse la temporada pasada como el programa diario más visto de laSexta y mejorando sus resultados respecto al curso anterior. El espacio alcanzó un 6,8% de cuota de pantalla y superó los 835.000 seguidores de media, con más de 2,5 millones de espectadores únicos cada día.

Una temporada más, Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas, Andrea Ropero, Cristina Gallego e Isma Juárez acompañarán a el Gran Wyoming con el objetivo de desmontar la desinformación y contar la actualidad con rigor y humor. Durante las más de dos décadas que lleva en antena, El Intermedio ha mantenido intacto su esfuerzo por renovarse, por buscar nuevas formas y formatos originales en los que apoyarse frente a los bulos y la falta de información, y esta temporada no va a ser una excepción.

El programa seguirá contando también con una larga lista de colaboradores habituales como Joaquín Reyes, Raúl Pérez, Guillermo Fesser, Inés Rodríguez o Mikel Herrán, entre otros a los que se unirá este curso el músico Rodrigo Cuevas, que aportará su mirada transgresora del mundo rural.

Entre las novedades de este nuevo curso está 'Show me the podcats', un espacio conducido por Dani Mateo en el que entrevistará a referentes de la vida política. Además, Cristina Gallego protagonizará la nueva sitcom de El Intermedio titulada 'La Comunidad'.

La política y los temas sociales seguirán siendo el territorio de Andrea Ropero, que este año arrancará la temporada desde Ceuta para trasladar su mirada sobre la crisis migratoria en la ciudad.

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