Maitena, sobre el feminismo: "Cambió bastante en estos últimos 30 años, pero ahora estamos volviendo para atrás"

La presentadora de El Intermedio charlaba con la popular ilustradora argentina sobre sus inicios en el mundo de la ilustración y cómo ha influido el feminismo en su obra.

El Intermedio recupera la entrevista de Sandra Sabatés a la ilustradora argentina Maitena en su sección 'Mujer tenía que ser'. Los comienzos de la humorista, como señalaba la periodista, se dieron en un momento en el que el mundo del cómic era "muy masculino".

Maitena explicaba que cuando empezó estaban encantados de que publicara sus viñetas. "Después, cuando me fue mejor que a ellos, ya no les gustó tanto a mis colegas", añadía, "ya no me ofrecieron más nada".

"Lo que estuvo bueno fue poder aportar otro punto de vista", añadía. La ilustradora comenzó en una revista llamada 'Sex Humor' en la que se hablaba de sexo. Esta publicación "era muy machista". "Pero el mundo era así", apuntaba, "homofóbico, machista, misógino, sobre todo hablando de chistes, de humor y sexo". Maitena hacía personajes "donde el deseo era femenino y eso era casi subversivo".

Debates feministas

Sabatés planteaba que la ilustradora, en los años 90, ya anticipaba algunos debates feministas que llegarían tiempo después. Maitena señalaba que, en su caso, no tenía ningún marco teórico. "En la última ola feminista yo fui parte de 'Ni Una Menos'", explicaba. Así, la ilustradora militaba por el aborto legal y gratuito en Argentina. Salía a militar por el aborto legal y gratuito en Argentina.

"Me doy cuenta de que yo hablé de todos esos temas sin ponerles nombre", reflexionaba, "no sabía cómo se llamaban esas cosas". "Hablaba de lo que ahora se llama tareas de cuidados, sororidad, patriarcado, monogamia", indicaba.

La ilustradora recuerda que cuando comenzó a colaborar con 'El País Semanal', un periodista la entrevistó y le dijo que su humor "era muy bueno, pero un poco feminista". En ese momento, era algo peyorativo. "¿Tú crees que esa etiqueta de feminista te ha podido ayudar?", preguntaba Sabatés.

Maitena consideraba que a ella le había ayudado porque, en su opinión, "el feminismo es el movimiento político más importante del último siglo y me da orgullo ser feminista". La ilustradora recordaba que ella perdió la mitad de sus lectoras por pronunciarse políticamente y militar en el feminismo. "Muchas de estas mujeres que se identificaban con lo que yo decía o con mis quejas, pero no se pueden reconocer feministas", exponía.

Sandra exponía que, a través de sus viñetas, Maitena disecciona la vida cotidiana de las mujeres. "¿Qué cambios estás percibiendo? ¿Cómo nos ves ahora mismo?", planteaba la periodista. "Cambió bastante en estos últimos 30 años", respondía, "pero ahora estamos volviendo para atrás". Para ella, este retroceso respondía a un plan. "Nadie quiere a las mujeres libres, porque las mujeres libres avanzamos", reflexionaba.

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