"Las ideas de la ultraderecha son como el reguetón": Wyoming vuelve de vacaciones preocupado por el auge de la extrema derecha

"Las ideas de la ultraderecha son como el reguetón, da igual el país de donde venga, todo suena a lo mismo y se baila levantando el brazo", comenta Wyoming, que reflexiona sobre cómo las tesis xenófobas están impulsando el auge de la extrema derecha a nivel global.

Wyoming vuelve de vacaciones y arranca una nueva temporada de El Intermedio "con preocupación": "Hasta ahora no habíamos visto avanzar de manera global y a tanta velocidad las posiciones más retrógradas".

Tras la crisis en Ceuta, "el rechazo a la inmigración se ha convertido en bandera identitaria de muchos, también de partidos políticos, que nos han instalado en el marco de lo que llaman una invasión que hay que defender", señala el presentador, que también valora el triunfo de Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt.

Una victoria que, recuerda, "supone que un partido neonazi puede volver al poder en ese país por primera vez desde su anterior líder", Adolf Hitler.

AfD propone cosas como retirar la nacionalidad a los migrantes y expulsarlos, entre ellos "miles y miles de españoles", apunta Wyoming, que explica cómo el concepto de 'reemigración' también ha llegado a España a través de Vox, que "sube y sube en las encuestas gracias a sus propuestas xenófobas".

"Las ideas de la ultraderecha son como el reguetón, da igual el país de donde venga, todo suena a lo mismo y se baila levantando el brazo", afirma Wyoming, que ante este panorama asegura que El Intermedio seguirá "actuando como dique de contención": "Nos vamos a reír de todo, lo vamos a contar todo y os lo vamos a enseñar todo, también los aspectos más desagradables, como las ideas de la ultraderecha y estos pinreles", comenta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido