Un vecino de Ceuta expresa su indignación ante Andrea Ropero: "Parece que nos tenemos que deshumanizar todos para ser caballas"

La reportera se ha desplazado hasta la ciudad autónoma para ver cómo están viviendo sus vecinos la crisis migratoria. Además, también ha podido hablar con algunos de los migrantes que cruzaron la frontera a finales de julio.

Andrea Ropero se ha desplazado hasta Ceuta en plena crisis migratoria. La reportera ha llegado hasta la ciudad autónoma en el ferry que cruza el Estrecho, desde Algeciras a Ceuta. Ropero destaca que, nada más llegar, lo primero que ha encontrado es un campamento, "el último campamento autorizado por el Gobierno".

Este está en plena construcción y, como indica, "ya hay algunas carpas levantadas". Este, como expone, va a acoger a mil migrantes, "mil personas que en estos momentos siguen deambulando por las calles de Ceuta".

La reportera se traslada se ha desplazado hasta la frontera del Tarajal, el lugar por donde entraron más de 70.000 personas para llegar hasta suelo europeo. "A solo unos metros de esa frontera está el polígono del Tarajal", indica. Ropero manifiesta su sorpresa al haber encontrado familias con niños.

"Todas estas personas llevan un mes malviviendo, malcomiendo y muchos de ellos están ya muy débiles", expone. De hecho, mientras grababa el reportaje ha sido testigo de la llegada de una ambulancia para atender a un chico que se había mareado.

Amin le cuenta a Ropero que está "muy mal". En su caso, es la segunda vez que entra en nuestro país. La primera vez le expulsaron. Decidió volver porque vio en Instagram muchos vídeos de jóvenes entrando. "Marruecos es un cementerio para los jóvenes", afirma.

Él entro a través del mar, nadando, durante tres horas. Su objetivo es poder trabajar para ayudar a su madre. "En España se trabaja ocho horas para 50 euros, en Marruecos trabajas ocho horas para cinco euros", explica.

Ropero también encuentra a Manuel, un vecino de la zona, de la barriada de El Príncipe, que ha decidido ir a la zona para ayudar "aunque sea con una pequeña sonrisa". "¿Qué siente al ser vecino de Ceuta y vivir esto en primera persona en el día?", plantea la reportera.

"Indignación", expone, "parece que nos tenemos que deshumanizar todos para ser caballas y eso no es así". Ropero señala la gran cantidad de niños que hay. "Los menores son competencia nuestra de la ciudad y veo que no se ha hecho nada, salvo quejarse", expone Manuel, emocionado.

"El otro día falleció uno un menor porque estaba enfermo y en algunos portales salió que un invasor ha fallecido", expone. "Van pasando los días y ninguna solución, ninguna solución".

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