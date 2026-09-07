'Margarita Robles' y 'Marlaska', a la gresca por los informes: "A este paso solo vamos a desclasificar lo mal que nos llevamos"

Raúl Pérez y Cristina Gallego escenifican un nuevo choque entre 'Fernando Grande-Marlaska' y 'Margarita Robles' por la desclasificación de informes: ni la operación de fimosis de un agente del CNI ni los mejores sitios para comer en Ceuta.

Después de su choque por los informes del CNI sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, 'Margarita Robles' y 'Fernando Grande-Marlaska' se reúnen para decidir qué documentos van a desclasificar.

Cristina Gallego y Raúl Pérez se convierten en los ministros y siguen discutiendo por qué información van a revelar: "Este informe contiene información sensible del CNI. Cómo va a saber toda España que al agente Martínez le han operado de fimosis si ni siquiera deberían saber que existe el agente Martínez", comenta 'Robles'.

"A este paso solo vamos a desclasificar lo mal que nos llevamos", afirma 'Marlaska', que tampoco quiere hacer públicos mensajes de whatsapp que dicen que "se va a liar" en Ceuta porque "son muy ambiguos".

El 'ministro' opta por que se revele un informe con los cinco mejores sitios para comer en Ceuta, pero 'Robles' le detiene: "No, que luego se llenan y cuando me toca visita oficial no puedo aparcar el tanque en ningún sitio".

Ante esta situación crítica y la necesidad de dar "una imagen de consenso", 'Marlaska' pide desclasificar otro informe, pero la ministra lo descarta por ser "información altamente sensible que puede poner en jaque la relación de España con Marruecos". "Solo pone que las babuchas marroquíes les parecen feas hasta a los propios marroquíes", le responde 'Marlaska'.

'Margarita' sugiere hacer pública la 'operación Just For Men', donde según el servicio de inteligencia Marlaska se tiñe el pelo de blanco para parecer un madurito interesante. El 'ministro' contraataca y quiere revelar que a la ministra de Defensa "le dan miedo los petardos".

Finalmente, tras una nueva discusión, los 'ministros' encuentran un informe que están dispuestos a desclasificar: "Félix Bolaños usa gafas de mentira para parecer más listo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido