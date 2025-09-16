Así es la nueva vida de la infanta Sofía en Lisboa: la Casa Real comparte imágenes inéditas

La Casa Real ha compartido las primeras fotografías oficiales de la infanta Sofía paseando por Lisboa junto a sus compañeros de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

La infanta Sofía ya se encuentra en Lisboa. Tras realizar la semana de adaptación con sus nuevos compañeros, la hija pequeña de los reyes de España ha iniciado sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que cursará en la ciudad.

Además, la Casa Real ha distribuido las primeras fotografías oficiales de la infanta Sofía en la universidad. En el vídeo se puede ver a la hermana de la princesa Leonor con un look totalmente informal visitando la ciudad con sus compañeros y posando en algunos de los monumentos más destacados.

Por su lado, su abuela, la reina emérita Sofía, se ha dado un baño de masas al llegar a Elche para acudir a la sesión inaugural del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas. Por último, el rey emérito "ha despedido el verano como si fuera una discoteca de Ibiza", destaca Alfonso Arús, que explica que "ha sido a base de marisco y se ha dado también un atracón de percebes".

"Degustaron mejillones, sardinas, percebes y jamón con vino", explica, por su lado, Tatiana Arús en el vídeo, donde también enseña que el rey emérito iba acompañado también de su hija mayor, la infanta Elena, y su nieta Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina.