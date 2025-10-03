El saludo viral de la reina Letizia con Pau y Marc Gasol: "Es difícil competir con su altura"

Pau y Marc Gasol, Sara Carbonero y Teresa Perales han sido los embajadores de honor de los Premios Unicef, donde han sido saludados por la reina Letizia, que ha acudido como presidenta de honor.

La reina Letiziaha acudido como presidenta de honor a la entrega de Premios de Unicef 2025, donde ha saludado a sus embajadores por excelencia, Pau y Marc Gasol, Sara Carbonero y Teresa Perales. Estos premios premian a las empresas que aúnan sus esfuerzos por hacer que los niños y niñas vulnerables tengan una vida mejor.

Tatiana Arús destaca la llamativa imagen del saludo de la reina Letizia con los exjugadores de baloncesto: "Es difícil competir con su altura, de 2,11 y 2,15 metros".

Por otro lado, la princesa Leonor ya tiene su nueva muñeca de versión militar. Y es que la empresa alicantina 'Antonio Juan' ha sacado esta nueva versión inspirada en la princesa Leonor, que saldrá a la venta el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Costará 99,95 euros y será una edición limitada.

