Pedro Mansilla analiza el look de Ayuso para visitar los incendios de Tres Cantos: "Es, literalmente, Dora la Exploradora"

El crítico de moda se estrena en El Intermedio analizando los looks de los políticos para visitar las zonas de los incendios. Así, Mansilla ha comentado desde el look de Pedro Sánchez al escogido por Alberto Núñez Feijóo.

Esta nueva temporada de El Intermedio cuenta con nuevos colaboradores. Uno de ellos es Pedro Mansilla, sociólogo, periodista y crítico de moda que viene dispuesto a hacerles un traje a nuestros políticos.

Mansilla analiza, en esta ocasión, los looks utilizados por los políticos para visitar las zonas de los incendios. El primero en pasar por su análisis es Pedro Sánchez, que visitó varias localidades utilizando la misma ropa.

"Lo primero que veo es un hombre solo ante el peligro", expone el crítico de moda, "me recuerda a Gary Cooper en la película de Zinnemann". "El peligro no de los incendios sino enfrentarse a las afiladas críticas de la oposición que se mete con él haga lo que haga", añade.

El sociólogo señala que el presidente del Gobierno ha escogido el mismo look que usó en 2022 para visitar los incendios de la Sierra de la Culebra. Para el periodista, el look es adecuado. "Es como un uniforme civil de alguien que va a hacerse cargo de una desgracian", reflexiona.

En cuanto a Alberto Núñez Feijóo, Mansilla también considera adecuado el look escogido. El crítico de moda compara las prendas escogidas por el líder popular con las que escogió hace unos años cuando era presidente de la Xunta de Galicia. "Hizo aquella foto, que le perseguirá eternamente como una gran mamarrachada", afirma Pedro. En la misma, se puede ver al líder popular, manguera en mano, con mocasines y calcetines blancos.

Isabel Díaz Ayuso, tras sus vacaciones, visitaba Tres Cantos después de los incendios que afectaron a este municipio. Mansilla cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid coincidió en varias cosas con Sánchez: "Lleva una camiseta verde, de manga corta, y unos pantalones cortos lo cual es extraño para una mujer que ostenta el cargo de la presidencia de Madrid".

"Es una imagen casi de irte de acampada siendo una boy scout, es literalmente Dora la Exploradora", añade Mansilla, "que va a sorprender a aquellos con los que se encuentra". El sociólogo afirma que, en su opinión, Ayuso debería haber escogido un look más discreto.

Mansilla, a pesar de ello, afirma que la visita de Ayuso "tiene mucho mérito" ya que acaba de volver de vacaciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid visitaba Miami aunque, como señala el sociólogo, "por lo que veo en el color de su piel cara al sol no ha estado mucho tiempo".