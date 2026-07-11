Pedro Mansilla desvela uno de los grandes "pecados" de estilo de Julio Iglesias, que copiaron en la derecha

El sociólogo analizaba, en este tramo que recuerda El Intermedio, el estilo de uno de los cantantes más internacionales de nuestro país.

El Intermedio recupera el 'traje' que Pedro Mansilla hizo a Julio Iglesias. El crítico de moda analizaba el estilo del artista, al cual definía como un "dandi, una persona muy elegante". "Era alto, delgado, guapetón, tenía incluso esa belleza un poco moruna", señalaba.

"Lo recuerdo como el típico niño bien de Madrid", añadía, "que cantaba estupendamente bien, que hablaba francés, que hablaba inglés, que encima era el marido de Isabel Preysler, que era la mujer más interesante de la España de los años 80".

Símbolo de la derecha

El periodista señala que Iglesias, para la derecha, era como Víctor Manuel para la izquierda. "Lo que él hacía era, automáticamente, avalado como perfecto", explicaba. Para Mansilla, su estilo entre finales de los 70 y principios de los 80 era el de un diplomático británico. "Una cosa que en aquella España se llevaba mucho lo de tener un cierto toque inglés que él hizo muy bien", indica.

Mansilla cuenta que el artista, incluso, llego a emular, en cierta manera, el estilo de Frank Sinatra. "Para la época era muy raro ver a un cantante con corbata y más con esmoquin" exponía, "él jugaba la carta de terminar siendo el Frank Sinatra que había producido la música española".

Sin calcetines y con corbata

En Miami, como contaba el Gran Wyoming, comenzó la época "más canalla" del artista. Mansilla contaba que Don Johnson, protagonista de 'Corrupción en Miami', "es la persona que, de alguna manera termina, influyendo su estilo".

A pesar de ello, para el crítico de moda Iglesias cometió un pecado capital en esa época que fue quitarse los calcetines, "cosa que a la derecha le encanta porque a ellos, naturalmente, no les sudan los pies como a los pobres".

Pecados capitales

El periodista indicaba que, a pesar de ello, no se quitó la corbata. "Si te vas a quitar los calcetines, por favor, quítate primero la corbata", criticaba, "llevar corbata sin calcetines es una de las cosas que solamente se puede permitir él".

Iglesias, además, también popularizó, según señalaba el sociólogo, otra práctica extendida entre los looks de la derecha: quitarse el abrigo o la chaqueta, pero dejarse la bufanda puesta. Mansilla expone que, por ejemplo, Aznar, fue una de las personas que siguió esa tendencia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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