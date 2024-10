Thais Villas charla con la waterpolista Paula Leitón. La deportista forma parte de la Selección española de waterpolo femenino que consiguió el oro en los pasados Juegos Olímpicos. Como le cuenta a la reportera, cuando consiguió la medalla lo primero que hizo fue buscar a su familia en las gradas. "Tengo una foto que salgo con la medalla señalándolos", explica.

Leitón es boya en su equipo, una posición "que está constantemente en contacto y en agarre" con otras jugadoras. "En esta posición, las jugadoras que hay somos de más envergadura", explica. La deportista expone que este deporte muestra muchos rangos de cuerpos. Esto, como expone Thais, fue noticia durante los Juegos Olímpicos debido a que la deportista recibió muchos mensajes de odio por su aspecto físico.

Para ella esto fue un aprendizaje ya que, como ya dijo, "con la espalda que tengo esos comentarios me resbalan". "Lo puedo decir porque he pasado el proceso", indica. "A veces no pensamos la repercusión que tienen nuestras palabras. He aprendido a querer un montón mi cuerpo", argumenta, "mi cuerpo es lo que me permitido llevarme la medalla entonces yo lo cuido y lo quiero". "Con el tiempo, gracias a mi madre, me quiero un montón", añade.

Tras ganar el oro, Paula explica que ahora mucha gente la reconoce por la calle, algo que no le había pasado nunca. "Me encanta, pero también para mi deporte" debido a que su deporte no era tan conocido. "Nuestro deporte ha hecho un boom y es increíble", afirma.