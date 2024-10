¿Se preocupan los adolescentes por su imagen? Thais Villas charla con unos adolescentes en su instituto para saber que valor le dan al aspecto físico. La reportera quiere saber cuánto tiempo tardan en arreglarse cada día. Elvira, por ejemplo, solo tarda unos 40 minutos.

Rodrigo, en cambio, siempre termina escuchando gritos de su madre debido a lo que tarda en estar listo para ir al instituto. "Me levanto siempre con los pelos para arriba, por eso me ducho todas las mañanas y luego me echo unos polvos texturizantes en el pelo", explica el joven.

Marian también madruga para arreglarse antes de ir a clase. "Me levanto a las seis de la mañana", confiesa a Thais. "¿Solo para arreglarte? Eres mi musa", responde la reportera. La joven se hace contouring en la nariz y, además, a veces usa tutoriales para aprender nuevas técnicas de maquillaje. "Yo los tutoriales los veo para cocer macarrones", responde su compañero Nao.

Thais también quiere saber si cuando cuelgan fotos en redes sociales usan filtros o se ponen en determinadas poses para salir mejor. Roberto explica que el tiene un perfil de su cara favorito pero no sabe por qué. "Te los veo muy iguales", le dice Thais al verlos. Rodrigo, por su parte, confiesa que a él le gusta salir de espaldas. "Salgo mejor", afirma, "me conocen".