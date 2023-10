"No se está mal en 'la isla de los políticos perdidos', en el bufete hacía lo mismo pero cobrando", admite 'Albert Rivera', que llama la atención a 'Pablo Iglesias' por no parar quieto y le pregunta qué hace con un saco.

Este le explica que teme que Irene Montero puede terminar allí muy pronto, por lo que le está construyendo "un chalet para que no eche de menos Galapagar", ante lo que el 'exlíder de C's' le reconoce que echa de menos a su perro Lucas, pero 'Iglesias' le intenta animar: "No estás solo, tienes aquí a todo el partido".

'Rivera' destaca lo rápido que pasa el tiempo y reflexiona sobre lo distinto que hubiera sido todo si hubiera pactado con Sánchez. "Estuvo en mi mano, lo dejé escapar, si hubiera sido su vicepresidente ahora no estaría aquí", se lamenta, aunque su compañero le recuerda que todos cometemos errores: "Yo mismo propuse como mi sucesora a Yolanda Díaz, menos mal que no nos hundimos juntos porque si no me hubiera hecho como Rose a Jack con la tabla del Titanic".

'Iglesias' señala que debe buscarse algo para mantenerse en forma, como ha hecho Arrimadas, que "se dedica a vigilar que en la isla solo se hable español", dice, o Cifuentes, que "ha montado un salón de belleza", e incluso Toni Cantó, que "está pendiente por si se acerca algún barco. Se va a subir al primero que pase".