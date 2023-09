¿Dónde terminan los políticos cuando ya no están en primera línea? El Intermedio ha descubierto que 'Pablo Casado' e 'Iván Espinosa de los Monteros' están en 'La isla de los perdidos' o "la isla donde estamos los políticos que no pintamos nada", como la define el expolítico del Partido Popular.

Casado explica a 'Espinosa de los Monteros' que para salir de la isla solo existen dos maneras: "Si te viene a buscar el barco del Senado o el de 'Masterchef Celebrity'". En ambos casos, añade, el camino puede ser duro ya que, en uno, toca aguantar una ponencia de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y, en el otro, "a Celia Villalobos cortando cebolla". Y, como responde el 'expolítico de Vox', "con las dos cosas se te saltan las lágrimas".

'Espinosa de los Monteros' le cuenta a 'Casado' que esa mañana casi le ha picado un alacrán. Para el popular, eso no es nada, ya que "si te pica un alacrán puedes morir agonizando" pero él conoce bichos peores y pregunta: "¿A que un alacrán antes de matarte no te apoya en unas primarias?". El 'expolítico de Vox' se lamenta de que no tiene nada que hacer, ya que no puede volver a su trabajo porque "no puedo dar pelotazos inmobiliarios. ¿Cómo le vendo un loft ilegal a un mono?"

'Casado' le recomienda a 'Espinosa de los Monteros' que busque algo que hacer como otros políticos que se encuentran en la isla. Por ejemplo, Alberto Garzón "ha abierto una tienda de chuches veganas y saludables". Susana Díaz, por su parte, se ha propuesto bajar el nivel del mar ya que "como es hija de un fontanero dice que sabe".

'Iván' sigue insistiendo en irse nadando de la isla a lo que 'Casado' le responde que le va a "pasar lo mismo que si te pones a destapar los chanchullos del hermano de Ayuso: que te comen los tiburones". 'Casado' le recomienda, de nuevo, que busque algo que hacer. Sorpresivamente, aparece 'Inés Arrimadas' que anuncia que Quim Torra "quiere hacer una declaración unilateral de independencia en la playa donde vive". La ex de Ciudadanos les sugiere acompañarla para "aplicarle un 155". Una plan al que se suma 'Iván Espinosa de los Monteros' que afirma que va a dedicar sus días a lo que se dedicó durante sus años en política: "meter bulla".