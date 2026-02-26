'Miriam Nogueras' 'celebra' el 'no' de Junts al escudo social: "Hoy se han parado millones de okupaciones"

Cristina Gallego se convierte en Miriam Nogueras y, en este vídeo, analiza el 'no' Junts al escudo social del Gobierno, según ella para frenar la okupación, y plantea un referéndum entre el público de El Intermedio.

'Miriam Nogueras', una vez más interpretada por Cristina Gallego, vuelve al plató de El Intermedio para explicar por qué Junts, junto a Vox y PP, han tumbado el paquete de medidas del escudo social planteado por el Gobierno.

'Nogueras' afirma que hoy se han parado "millones de okupaciones" gracias al trabajo de Junts y "otros partidos". "Se refiere usted a PP y Vox, pero como que le da un poco de vergonya admitirlo", le responde Wyoming.

Sandra Sabatés, por su parte, le comenta a 'Nogueras' que está en contra de las okupaciones, pero "también de los bulos", a lo que la portavoz de Junts le avisa de que "cuando okupen tu casa, si eso le tiras el Pulitzer a la cabeza y me cuentas".

Cuando Wyoming le pregunta por las familias que se quedan en la calle, otras sin bono eléctrico o los damnificados de la DANA sin ayudas, 'Nogueras' le acusa de "tergiversar" y de preferir a "aquellos que revientan puertas que los que levantan persianas".

'Nogueras' coge un micro y pregunta a una chica del público si tiene casa, aunque le advierte que "con el rato y el tiempo que se llevas aquí, igual en este tiempito te han okupado". Además, propone hacer un "referéndum" para decidir si prefieren okupación o escudo social. Puedes ver el momento en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.