Óscar López, tajante sobre si ordenó que Sánchez Acera enviara el correo a Lobato: "No, así de clarito"

Andrea Ropero se ha desplazado hasta Sevilla para asistir al congreso federal del Partido Socialista. Como apunta la reportera, el partido ha cerrado filas entorno a Pedro Sánchez en el congreso que, como argumenta, "ha servido para que el PSOE intente rearmarse y defenderse de las acusaciones judiciales que les amenazan".

La reportera charla primero con Francina Armengol. La presidenta del Congreso de los Diputados no se quiere pronunciar entorno a si los jueces que forman parte de las causas contra el PSOE forman parte de esa supuesta "cacería humana" denunciada por Santos Cerdán. "Estoy aquí contenta porque el PSOE sale de un congreso extraordinario, con muy buenas ideas y una buena ejecutiva para seguir sirviendo a los ciudadanos", le ha dicho a Ropero.

Ropero también pregunta Isabel Rodríguez por esas declaraciones de Santos Cerdán. La ministra de Vivienda indica que "todos los españoles que estén observando la actualidad política comprenderán que las casualidades en la vida no existen y, en la política, tampoco". "El PSOE ha venido a reforzarse, a dar respuesta a los españoles. Nuestro único interés es hacer el bien", concluye.

Pilar Sánchez Acera, ex jefa de gabinete de Óscar López, no ha querido hablar ante la prensa. Óscar López, en cambio, sí que ha intercambiado unas palabras con Ropero. El ministro de Transformación Digital es muy claro cuando la reportera le pregunta si fue él el que ordenó que Sánchez Acera enviara el correo al señor Lobato. "No, así de clarito", responde a Andrea. Sobre cómo accedieron al correo de la pareja de Díaz Ayuso, el ministro indica que estaba ya en "hasta cuatro medios de comunicación la noche anterior que citan, literalmente, el documento".

Ropero insiste en que el documento que su jefa de gabinete remitió a Sánchez Acera no tenía marca de agua, "es decir, que no llegó a través de la prensa", apunta la reportera. "Absolutamente la prensa lo puede reproducir con una marca de agua", responde él. "Usted sabe que eso no funciona así", apostilla Andrea. "Absolutamente sí, creo que no lo estás pensando bien, dale una vuelta", añade él. López no teme que le citen a declara debido a que no tiene nada que ocultar.