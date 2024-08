En una temporada antigua de El Intermedio Thais Villas habló con algunos niños y niñas sobre los animales: "¿Vosotras sabéis que los animales nos sirven de alimento?". "Sí, pero me da pena", afirmó una niña, que destacó que le encantaba la carne, sobre todo la chuleta, pero que le daba pena por los animales: "No me la quiero comer porque es un animal muerto".

Por otro lado, Thais Villas preguntó a los alumnos si han oído hablar de los vegetarianos: "¿Qué son los vegetarianos?, ¿qué os parecen?". "No creo que esté tan mal, pero yo prefiero comer de todo", afirmó un niño en el vídeo principal de esta noticia, donde su compañero destacó: "Sí, hay que comer de todo en esta vida". Por su parte, una niña afirmó que no le gustaría ser vegetariana: "Me gusta ir a la montaña y ver verde, hojas y naturaleza, pero luego no me gusta estar siempre comiendo eso".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.