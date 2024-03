La relación entre los niños y los viajes en coche siempre ha sido complicada y Thais Villas visitaba un colegio para averiguar con sus jóvenes alumnos y alumnas hasta qué punto esto es cierto. Nora y Mikel aseguraban que no les gusta ir en coche, si bien el pequeño especificaba que "si es de 1, 2 o 3 horas, aguanto".

Zihan afirmaba en el vídeo sobre estas líneas que nunca ha viajado en coche, una sensación que su compañero Víctor definía como "agradable, siempre que no vomitas o te mareas": "Puedes ver muchas cosas a través de la ventanilla, como bosques. Una vez vi un jabalí y el culo de un ciervo", explicaba.

Julia y Álvaro admitían que son de esos niños que preguntan cuánto queda, a lo que el niño señalaba que sus padres le responden que "poco, pero luego queda mucho", de manera que el proceso se repite varias veces "y así se me hace un poco más corto". Respecto a cuál de sus padres conduce mejor, Nora desvelaba que "mi madre tiene miedo a conducir, así que siempre conduce mi padre", mientras que Víctor aseguraba que "a mi me gusta que conduzca mi padre porque va a lo bestia en vez de mi madre que lo hace suavecito".

Cuando sea mayor, Lucía explicaba que "me gustaría ir más andando que en coche", mientras que Nora sí quiere conducir porque "no me gusta andar ni coger el metro". En el caso de Mikel, no quiere conducir "porque no me quiero meter en accidentes ni aprenderme las señales y quiero dormir en el coche". Teslas, Ferraris, descapotables y hasta "un coche redondo" son los modelos que querían tener de mayores, mientras que en el caso de Teseo su primer viaje conduciendo será "a Murcia, para probar el paparajote".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.