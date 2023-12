Thais Villas acudía a un colegio para preguntar a los niños sobre el ocio y algunos reconocían que, en su tiempo libre, les gustaba jugar con la tablet o con su perro, y al plantearles cuál sería su fin de semana perfecto Adrián tenía claro que pasar tiempo con sus amigos era uno de los requisitos, así como Elsa, que también incluía la visita a un parque de atracciones.

Pero, ¿qué les gusta hacer a sus padres en su tiempo de ocio? "Les gusta ir de fiesta y me molesta porque no me llevan", confesaba el pequeño, aunque su compañera apuntaba a una razón: "Por algo será". Andrei explicaba que a su madre le gustaba cocinar y limpiar, sin embargo, la periodista indicaba que eso es trabajo y él insistía en que "limpia cosas que no necesitan limpieza. Le divierte bastante".

Mientras que a su padre le gustaba "jugar a un juego llamado mus", contaba. Izan, por su parte, señalaba que su padre disfrutaba su tiempo libre viendo una serie mientras que su madre no tenía mucho rato de ocio, pues lo dedicaba a las tareas del hogar. Aunque destacaba que hacía poco había salido a cenar con las madres del colegio, algo con lo que estaba de acuerdo, pues "se tienen que divertir también", sostenía. "Todavía no han perdido la niñez", añadía, lo que dejaba a la reportera sin palabras: "Me encanta esto que has dicho".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.