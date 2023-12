Thais Villas quiere descubrir cuál es la relación de los niños con la cultura. Se ha ido hasta un colegio para charlar con ellos y averiguar "si prefieren tener el carnet de la biblioteca o el carnet de entrenador Pokemon".

Thais pregunta primero qué es la cultura. Los niños no tienen muy claro cómo definir este concepto pero les suena como "tradiciones" o "las cosas que se hacen en otros países". Thais les explica que es la música, la literatura, el cine, el teatro... A lo que Leo contesta: "Tu pasión".

En cuanto al cine, sus gustos son variados: desde películas de ciencia ficción como 'Avatar' a 'Titanic', la película favorita de Leo ya que "le inspira". Thais le confiesa que no la ha visto, algo que sorprende al niño que le cuenta a la reportera que "es la cuarta película más taquillera y bonita de todo el mundo". Candela le cuenta a Thais que le gusta ver películas en su casa pero que cuando sus padres o su hermano "me tiro encima para que no se duerman".

La literatura también despierta opiniones variadas. A Lucas le gusta leer pero dice que no ha aprendido nada leyendo ya que "me los termino de leer y me olvido". Bogdan le cuenta a Thais que el suele leer por la mañana, algo que sorprende a la reportera y a su compañera. Leo, por su parte, no duda en afirmar que "algunos libros son divertidos y otros son una castaña".

La música es algo que gusta a todos los niños. En general, los niños son fans de la música más actual como Lola Índigo, Shakira o Emilia pero la respuesta de una de las niñas sorprende a Thais. Adrianna dice que su canción favorita es 'El disco chino', a lo que Thais le espeta: "¡Me has llegao!" ya que es una canción de su infancia.