El tiempo que pasamos delante de las pantallas es una cuestión a tener en cuenta, sobre todo en el caso de los niños. Por ello, Thais Villas se ha trasladado hasta un colegio para conversar con ellos y preguntarles cómo es su relación con los dispositivos electrónicos. Respecto a esto, Iván asegura que "me gusta mucho la tecnología", mientras Lara afirma que "me interesa más ir de vacaciones".

Sobre qué dispositivo utilizan más, Irene comenta que es la tablet, aunque "no me engancho mucho porque si no mi madre me mata". Esta niña asegura que no le dejan utilizar Alexa, aunque confiesa que "somos amigas, me canta hasta canciones". Sobre el tiempo que dedican a la tecnología, muchos aseguran que "hasta que me canse". En este sentido, Ivan cuenta que aprovecha que su padre se echa la siesta: "está todo el rato roncando, yo cierro la puerta y juego a la play".

Los niños y niñas también hablan con Thais sobre cuándo tendrán su propio móvil. De este modo, una de las alumnas explica que "mi tío me dice que ya puedo tener móvil, pero yo digo que todavía no porque no soy mayor y no lo necesito porque no lo controlo". Estas y otras divertidas reflexiones sobre cómo utilizan sus padres la tecnología, en el vídeo sobre estas líneas.