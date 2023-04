La adicción a la tecnología es un problema de toda la sociedad, pero Thais Villas quiso hablar sobre ello con aquellos a los que más les afecta: los niños. Por ello, visitó un colegio para preguntarles cuánto tiempo pasan delante del teléfono móvil o si sus padres también se enganchan a las pantallas.

Mientras Iván aseguraba que "me gusta la tecnología", Lara explicaba que "me interesa más ir de vacaciones". Irene, por su parte, comentaba que lo que más le dejan usar sus padres es la tablet, aunque "no me engancho mucho porque si no mi madre me mata". Sin embargo, afirmaba que le han prohibido usar Alexa, a pesar de que "es mi amiga y me canta canciones".

Iván confesaba a Thais que "cuando me pongo a jugar mi padre se echa la siesta por la tarde, está todo el rato roncando y yo aprovecho, me cierro la puerta y juego a la play". Sobre cuándo creen que deberían tener su propio móvil, Mara explicaba que "mi tío me dice que ya puedo, pero yo le digo que todavía no, porque no soy mayor y no lo necesito porque no lo controlo".

Los pequeños también comentaron con la reportera de El Intermedio cómo ven la adicción de sus padres con la tecnología. En este sentido, Irene se mostraba rotunda: "Cada vez que salgo de mi habitación, mi madre está cagando o meando y viendo el móvil, tumbada viendo el móvil, en la parcela viendo el móvil".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.