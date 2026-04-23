Nerea Pérez de las Heras analiza la "valiosa lección" que ha aprendido Caitlyn Jenner: "No hay cosa más boba que una trans trumpista"

Después de ser una de las 'celebrities' que más ha apoyado a Donald Trump, Caitlyn Jenner ha sufrido en sus propias carnes el trumpismo al ver cómo en su pasaporte, en el marcador de género, le aparece una M de 'male' (hombre).

En su 'Frecuencia Nerea', Nerea Pérez de las Heras habla de Caitlyn Jenner, una de las personalidades que más ha apoyado a Donald Trump, pero que "se acaba de enterar de lo que es el trumpismo".

Jenner es una exatleta olímpica que saltó a la fama por el reality de las Kardashian, porque en ese momento era pareja de Chris Kardashian, la madre de la familia. Sin embargo, se hizo aún más conocida cuando en el año 2015 hizo público su proceso de transición y prácticamente lo televisó en directo.

Nerea señala que "recibió muchísima atención y bastante apoyo público porque hay muchísima incomprensión alrededor de los procesos de transición en la edad adulta". Jenner apoyó la campaña de Trump, pero ahora, al ir a renovar su pasaporte, se ha encontrado con que en el marcador de género aparece una M de 'male' (hombre).

Ella, que tiene el número del móvil de Donald Trump, ha pedido corregir esto, pero, señala Nerea, "nadie le ha hecho ni caso". La Administración Trump ha declarado la guerra al colectivo trans, hasta el punto de que no reconoce su género real en los documentos oficiales. Esto se traduce en que "les hace muy difícil viajar a votar" porque, apunta Nerea, "a Trump le viene genial sacarlos de un plumazo de la democracia".

Lo que le ha pasado a Jenner no solo es una "golosina del karma", sino que para Nerea también es "una lección muy valiosa para las mujeres que pertenecen a partidos antifeministas o que pactan con ellos o los migrantes que apoyan a los partidos que defienden la prioridad nacional".

¿Pero por qué una mujer trans iba a apoyar a un presidente tránsfobo? "Pues porque le da igual que los suyos y las suyas lo pasen mal mientras no le toquen sus privilegios", comenta Nerea, que asegura que con esto "Jenner se acaba de dar cuenta de que ese malabarismo ideológico es un error".

"Es un fenómeno bastante frecuente, identificarse con lo que quieres ser, votar y pensar según tus aspiraciones y no según tu realidad con la confianza de que en algún momento vas a ascender socialmente y te vas a camuflar", afirma Nerea, que explica cómo Jenner no era consciente, como los votantes latinos de Trump, de que "esta administración siempre la va a haber como parte de un colectivo a perseguir".

Parafraseando a Simone de Beauvoir, Nerea concluye que, por todo esto, "no hay cosa más boba que un obrero de derechas o que una trans trumpista".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.