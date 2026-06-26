Nerea Pérez de las Heras explica qué es el Orgullo LGTBI a los heteros que se sienten amenazados: "Es el gran antídoto contra la vergüenza"

Recién inauguradas las celebraciones por el Orgullo LGTBI, Nerea Pérez de las Heras reflexiona sobre la ola reaccionaria que quiere hacer los derechos del colectivo y sus principales estrategias para conseguirlo.

Esta semana se celebra el Orgullo LGTBI justo cuando una ola reaccionaria está dispuesta a hacer retroceder los derechos del colectivo. Sobre ello reflexiona Nerea Pérez de las Heras, que explica que aunque "llevamos unos años en la buena dirección, en Madrid ha habido retrocesos evidentes desde que Almeida se convirtió en alcalde".

"Empezaron por quitar la bandera arcoíris del Ayuntamiento y ahora, directamente, en los carteles del Orgullo no hay ninguna alusión a qué se celebra. Si unos extraterrestres llegaran a Madrid, dirían: '¿Pero orgullo de qué?'", apunta la colaboradora de El Intermedio.

Sin embargo, plantea la cuestión de que eliminar las siglas de los carteles quizá se deba a que "ya no quedan heterosexuales en la ciudad". Por otro lado, está la "matraca de que los heteros están amenazados" y de que "hace falta un orgullo hetero".

A esa gente que no entiende el Orgullo LGTBI, Nerea se lo explica: "A nosotras, a las siglas, no solamente se nos ha reprimido en este país con leyes, con castigo social, religioso, familiar, también inoculando una cosa más profunda: la vergüenza de ser como somos". Una vergüenza que, apunta, "es como tener dentro un policía o un cura, o un jefe que es mucho peor, que te hace ir por el mundo como encogida" y el Orgullo LGTBI "es sobre todo el gran antídoto contra la vergüenza".

Mientras tanto, se ha producido un repunte de las agresiones homófobas y algunos representantes públicos, como un diputado de Vox en la Asamblea de Murcia, aseguran que "la ideología de género atenta contra la naturaleza humana".

Sin embargo, Nerea considera más peligroso el discurso del diputado del PP, Jaime de los Santos, que en el Congreso de los Diputados afirmaba estar orgulloso de ser "maricón y del PP", cuando su partido se abstenía hoy de la votación para que se castiguen penalmente las terapias de conversión.

De este modo, según Nerea, lo que pretende Jaime de los Santos con esa afirmación contradictoria "es tratar de separar la identidad y la orientación sexual de la política, como si la primera fuera solo un asunto privado".

Otra estrategia de desmovilización, apunta Nerea, es la de eliminar las siglas, "decir que las etiquetas no sirven para nada", lo que para ella "es como decir 'me gusta hacer presión por los derechos laborales, pero no me gusta la palabra sindicato'". "Nombrarnos sirve para reconocernos, reconocernos sirve para agruparnos y agruparnos sirve para hacer presión política, que no se os olvide nunca. Feliz Orgullo a todas", sentencia.

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