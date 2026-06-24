El duro y conmovedor viaje de Ousman Omar hacia 'el país de los blancos': "Tuve la gran suerte de volver a nacer"

Este viernes se estrena 'Viaje al país de los blancos', Basada en la historia real de Ousman Omar. En este vídeo cuenta cómo cayó en una red de traficantes, su peligroso viaje en patera y la indiferencia con la que le recibió Barcelona, hasta que conoció a la mujer que le cambió la vida.

Este viernes llega a los cines 'Viaje al país de los blancos', una película basada en la historia real de Ousman Omar, que además de escribir el libro que adapta el filme, también es uno de sus protagonistas.

Ousman visita El Intermedio para hablar de su historia, que comienza en una tribu en medio de la selva tropical de Ghana. "Tuve la gran suerte de nacer pobre", afirma el autor, que explica que "cuando naces pobre, valoras todo".

Con solo 12 años, Ousman decidió jugársela y emprender un peligroso viaje hacia lo que él llamaba 'el país de los blancos'. "La imagen que teníamos del blanco era prácticamente sinónimo de Dios. Para nosotros ser blanco era sinónimo de ser médico, piloto de avión, ingeniero... y claro, llegar al paraíso era la solución a todos los problemas. Estábamos dispuestos a pagar cualquier precio para poder llegar", comenta.

Con nueve años, se fue a la ciudad para aprender el oficio de chapista. Tres años después, cuenta que cayó en manos de traficantes que le ofrecieron ir a ese "paraíso" para saciar su curiosidad sobre cómo funcionan los aviones.

Para ello tenía que embarcarse en un viaje a través de todo el norte de África hasta Libia, un periplo de cinco años en el que vio a mucha gente morir por el camino.

Todavía le quedaba un peligroso viaje en patera hasta Fuerteventura donde de cuatro embarcaciones que zarparon solo llegó la suya. Ousman esperaba un cálido recibimiento, pero en lugar de eso fue a parar a una cárcel.

Sin embargo, cuenta que un mes y medio después le tocó "la gran lotería de la humanidad, que es el derecho a poder vivir": "Simplemente me dijeron que era menor y que tenía derecho a residir en España". Le mandaron a Málaga y después le preguntaron en qué lugar de España quería residir. "Lo único que sabía era el Barça, porque la primera vez que vi la televisión fue un partido de fútbol", afirma Ousman.

De ese modo acabó en Barcelona, donde vivió durante mes y medio en las calles. "Lo que me regaló la ciudad fue la gran indiferencia, porque nadie me miraba a la cara y acabé comiendo de contenedores", señala.

Después conoció a Montse, una mujer que le cambió la vida. "Pasé de ser un vagabundo que vivía en la calle a una casa con calefacción y un plato caliente". "Tuve la gran suerte de volver a nacer", asegura Ousmane, que sostiene que su película "es una película que te muestra que el amor puro es lo único que nos humaniza".

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